Сенатор Джабаров: Запад распространил ложную информацию о "дефолте" в России

Иностранные СМИ распространили ложные сведения о том, что в России якобы произошёл дефолт. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Он напомнил, что Запад заморозил хранящиеся в иностранных банках российские деньги. По его мнению, такие действия следует воспринимать как кражу средств.

"Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства. Вот наглецы!" — высказался сенатор.

Ранее на сайте агентства Bloomberg появился материал, в котором сообщается, что у РФ в ночь на 27 июня завершается льготный период для того, чтобы закрыть просроченные платежи по государственным облигациям на сумму порядка 100 миллионов долларов. В статье подчёркивается: в случае отсутствия выплат Запад может объявить о техническом отказе России от исполнения своих обязательств.