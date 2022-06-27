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Сенатор Джабаров: Запад распространил ложную информацию о "дефолте" в России

Экономика

Иностранные СМИ распространили ложные сведения о том, что в России якобы произошёл дефолт. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор Джабаров: Запад распространил ложную информацию о "дефолте" в России

Он напомнил, что Запад заморозил хранящиеся в иностранных банках российские деньги. По его мнению, такие действия следует воспринимать как кражу средств.

"Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства. Вот наглецы!" — высказался сенатор.

Ранее на сайте агентства Bloomberg появился материал, в котором сообщается, что у РФ в ночь на 27 июня завершается льготный период для того, чтобы закрыть просроченные платежи по государственным облигациям на сумму порядка 100 миллионов долларов. В статье подчёркивается: в случае отсутствия выплат Запад может объявить о техническом отказе России от исполнения своих обязательств.

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Автор: Юлия Миленина
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