Иностранные СМИ распространили ложные сведения о том, что в России якобы произошёл дефолт. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Он напомнил, что Запад заморозил хранящиеся в иностранных банках российские деньги. По его мнению, такие действия следует воспринимать как кражу средств.
"Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства. Вот наглецы!" — высказался сенатор.
Ранее на сайте агентства Bloomberg появился материал, в котором сообщается, что у РФ в ночь на 27 июня завершается льготный период для того, чтобы закрыть просроченные платежи по государственным облигациям на сумму порядка 100 миллионов долларов. В статье подчёркивается: в случае отсутствия выплат Запад может объявить о техническом отказе России от исполнения своих обязательств.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.