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Омский предприниматель Баринов: российское зерно пойдёт в Африку

Экономика

Зерно из России, в том числе и с омских полей, будет продаваться на Ближний Восток и в Африку. Оно поставлялось туда и раньше, но теперь объёмы будут больше в разы. Об этом рассказал президент "Ассоциации пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области" Илья Баринов.

Омский предприниматель Баринов: российское зерно пойдёт в Африку

Он заметил в беседе с изданием gorod55.ru, что продавать пшеницу придётся со скидкой, однако и в этом случает в минусе Россия не останется.

По словам Баринова, логистика будет выстроена через пару месяцев. Так, уже предложила свои услуги Турция, которая предоставляет корабли, на которые не распространяются никакие санкции, и всё зерно вывезут через черноморские порты, пояснил бизнесмен.

Собеседник издания добавил, что Африка и Ближний Восток не будут покупать зерно ни у США, ни у Канады, так как это далеко и дорого. А российское ближе и дешевле.

По мнению предпринимателя, также будут обстоять дела с подсолнечным маслом и мукой, экспорт которой вырос в 4 раза после начала спецоперации.

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Автор: Максим Александров
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