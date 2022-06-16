Набиуллина: ситуация в экономике РФ сложная, необходимо проявлять гибкость

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ-2022, заявила, что ситуация в российской экономике оценивается как сложная.

По её словам, Россия должна проявлять гибкость, оперативно реагируя на изменения.

"Ситуация быстро меняется. Нужно иметь возможность и умение быстро на неё реагировать. Это главное, на мой взгляд", — сказала Набиуллина.

Она также подчеркнула: в новых экономических условиях значительную часть производства нужно переориентировать на внутренний рынок.

Ранее руководитель Центробанка РФ сообщила, что полный эффект от антироссийских санкций Запада ещё не проявился. Как пояснила Набиуллина, экспорт из России начал сокращаться. При этом она добавила, что аналитики Банка прогнозировали больший спад.

В начале июня посол США в РФ Джон Салливан назвал Набиуллину "исключительно талантливым человеком", который проделал "великолепную работу" по укреплению рубля.