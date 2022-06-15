"Газпром" резко сократил поставки в Европу. Там подозревают, что неспроста

Российская компания "Газпром" в среду объявила о том, что опять вынуждена сократить поставки газа по "Северному потоку". В результате мощность газопровода упадёт со 100 до 67 миллионов кубометров в сутки.

В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая"", — сообщили в российской компании.

Во вторник в "Газпроме" сообщили, что немецкая компания Siemens не вернула из ремонта газоперекачивающие агрегаты. В результате в компании объявили о снижении мощности "Северного потока" со 167 миллионов до 100 миллионов кубометров газа в сутки.

В свою очередь, в Siemens заявили о том, что проблема с агрегатами возникла из-за санкций, которые были введены Канадой. Агрегаты ремонтировали на заводе в Монреале — и в Siemens уверяют, что более этого нигде сделать нельзя.

О сокращении поставок российского газа заявили и в итальянской компании Eni. По данным которой, поставки упали примерно на 15 процентов. Правда, в сообщении не указывается причина сокращения поставок.

В Берлине причину сокращения поставок газа по "Северному потоку" сочли политическими. Об этом, в частности, заявил министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

"Мое впечатление, что произошедшее вчера является политическим решением, а не техническим", — сказал он в среду в Берлине. Заявил Хабек об этом ещё до того, как стало известно о ещё одном сокращении поставок.

Нет никаких сомнений, что в Берлине на официальном уровне и будут упирать на политические причины. Потому что в противном случае придётся признать, что санкции, которые власти ФРГ поддерживают, стали причиной проблем для германской экономики.

И для потребителей тоже — цены на газ в Европе выросли почти до 1200 долларов за тысячу кубометров. То есть почти на десять процентов.

Есть и ещё один аспект. Дело в том, что страны Евросоюза обязаны до 1 октября заполнить газовые хранилища как минимум на 80 процентов. Сделать это в том случае, если поставки российского газа останутся ограниченными, будет весьма проблематично.

Остаётся дождаться, будет ли правительство Германии пытаться урегулировать вопрос с агрегатами, застрявшими в Канаде. В Siemens заявили, что уведомили о возникшей коллизии правительства обеих стран.