Климов о способах защиты РФ от Запада: укреплять рубль и развивать производство

По мнению сенатора Андрея Климова, Россия можно и нужно защищать от угроз со стороны Запада, если задаться целью укрепить рубль и активнее замещать импортные товары отечественными.

Климов убеждён, что у России есть методы и инструменты, при помощи которых она может поставить на место любого своего противника, и политик считает, что эти рычаги нужно использовать себе во благо.

По словам сенатора, России нужно действовать сразу в двух направлениях - заниматься вопросами обеспечения своей безопасности и параллельно создавать условия для собственного социально-экономического развития.

"Нужно укреплять рубль, делать его международной валютой, а наше производство импортонезависимым. Нам необходимо создавать собственные суверенные технологии в особо чувствительных моментах, в любых контактах ориентироваться прежде всего не на идеологические и пропагандистские настроения, а на наши национальные интересы. Тогда, на мой взгляд, жить будем безопаснее и счастливее", — изложил свою точку зрения Климов в беседе с URA. RU.

Парламентарий убеждён, что можно привести массу примеров, когда в России можно создать достойные аналоги привычных зарубежных товаров или услуг. Один из таких примеров — фестиваль в Юрмале. Климов напомнил, что этот этот курортный город находится в стране, входящей в ЕС и НАТО, и Россия легко могла бы организовать подобную площадку у себя, чтобы не накачивать российскими деньгами прибалтийские финансовые структуры.