Стоимость бензина в Эстонии установила исторический рекорд: €2,12 за литр

Стоимость автомобильного топлива на эстонских АЗС накануне побила исторический рекорд. В столице страны литр 98-го бензина стоит 2,17 евро (142 рубля).

Антироссийские санкции привели к тому, что бензин дорожает во всей Европе. Накануне эстонские автовладельцы были шокированы новыми ценниками на горючее, сообщает портал телеканала ERR.

За литр 95-го бензина водителям теперь придётся отдавать 2,119 евро (139 рублей), стоимость дизеля сейчас составляет 1,949 евро (128 рублей).

Невзирая на бедственное положение с автомобильным горючим и недовольство европейских владельцев машин, Еврокомиссия продолжает настаивать на полном запрете российской нефти. На сколько подорожает бензин в случае эмбарго, остаётся только догадываться.