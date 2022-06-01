Экс-глава Минобороны Греции: желающие запретить нефть из России сошли с ума

Бывший министр обороны Греции Панос Камменос назвал "сумасшедшими" чиновников Евросоюза, которые планируют запретить поставки нефти из России.

Накануне экс-глава греческого оборонного ведомства оценил желание ЕС ввести эмбарго на поставки российских углеводородов.

"Решение о введении эмбарго ЕС на российскую нефть вместо того, чтобы навредить России, разорит нас всех ценой в 5 евро за литр бензина. Вы сошли с ума?", — отметил Камменос.

Всё больше споров вокруг антироссийских санкций возникает среди стран-членов Евросоюза. Там осознали, что любые ограничения больнее ударят по Европе, а потому стараются соблюдать свои интересы.

Именно поэтому в очередном пакете санкций Еврокомиссия решила не учитывать трубопроводную нефть из России. Таким образом ЕС пытается не допустить остановки производств и справиться с ростом стоимости автомобильного топлива в Старом Свете.