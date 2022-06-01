Бывший министр обороны Греции Панос Камменос назвал "сумасшедшими" чиновников Евросоюза, которые планируют запретить поставки нефти из России.
Накануне экс-глава греческого оборонного ведомства оценил желание ЕС ввести эмбарго на поставки российских углеводородов.
"Решение о введении эмбарго ЕС на российскую нефть вместо того, чтобы навредить России, разорит нас всех ценой в 5 евро за литр бензина. Вы сошли с ума?", — отметил Камменос.
Всё больше споров вокруг антироссийских санкций возникает среди стран-членов Евросоюза. Там осознали, что любые ограничения больнее ударят по Европе, а потому стараются соблюдать свои интересы.
Именно поэтому в очередном пакете санкций Еврокомиссия решила не учитывать трубопроводную нефть из России. Таким образом ЕС пытается не допустить остановки производств и справиться с ростом стоимости автомобильного топлива в Старом Свете.
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