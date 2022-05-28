Соль подорожала в магазинах Хабаровского края

Соль дорожает в магазинах Хабаровского края. Цена на этот продукт выросла на 23%, об этом сообщает transsibinfo.com.

Отмечается, что повышение стоимости связано с прекращением поставок соли с Украины. Доля украинской соли на российском рынке составляла 40%.

Однако в настоящий момент местные власти принимают меры, чтобы не допустить непомерного подорожания продуктов первой необходимости, среди которых находится и соль.

Ранее фермер из Волгоградской области пожаловался на высокие цены на сахар, он заметил, что в некоторых сельских магазинах сахар стоит 130 рублей за килограмм, а в самом Волгограде — 76 рублей. Такую высокую цену трудно объяснить, ведь ажиотажа среди покупателей в настоящий момент не наблюдается.