Из-за коронавируса возможно подорожание соли

Пандемия коронавируса приводит к росту цен на пищевую соль, сообщает "КоммерсантЪ", ссылаясь на экспертов. Отмечается, что специалисты Минздрава посоветовали использовать соль для профилактики заболевания COVID-19, что вызвало рост цен на соль почти на 20 процентов.

Производители соли могут пользоваться этой ситуацией, чтобы увеличить выручку, а некоторые предприятия попросту не способны нарастить объемы производства, считает представитель Института аграрного рынка Евгения Иванова.

Директор "Совэкона" Андрей Сизов считает, что в Сибири и на Урале возникают сложности выпуска и ее отгрузки из-за расположения мест добычи соли. Однако цены все равно будут расти несмотря на спад производительности, сообщает Сизов.