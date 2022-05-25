Сахар дороже 100 рублей нашли в Волгоградской области

Фермер из Волгоградской области пожаловался на высокие цены на сахар, он заметил, что в сельских поселениях они превышают 100 рублей за килограмм, об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Он отметил, что в некоторых сельских магазинах сахар стоит 130 рублей, а в самом Волгограде — 76 рублей. Такую высокую цену трудно объяснить, ведь ажиотажа среди покупателей в настоящий момент не наблюдается.

Ранее крупные торговые сети России, пользующиеся популярностью, приняли решение, которое удивит покупателей. Ритейлеры установили приятные цены на определённые виды продукции, которые признали самыми низкими по итогам мониторинга. В лидеры выбились "Лента", "Магнит" и "Ашан" с минимальной стоимостью на продукты первой необходимости: сахар, гречу, муку.