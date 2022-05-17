Стоимость бензина в Штатах выросла до 4,5 доллара за галлон, то есть за 3,785 литра. Таким образом средняя цена установила новый рекорд.
По информации Американской автомобильной ассоциации на вторник, 17 мая, бензин в США подорожал до 4,523 доллара за галлон. Наиболее высокую стоимость топлива традиционно зафиксировали в Калифорнии. В этом штате можно купить галлон бензина примерно за шесть долларов.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что за рост цен на бензин и рекордную инфляцию отвечает Россия.
"Мы здесь ни при чём", — добавил президент Штатов.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".