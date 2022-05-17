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Автор Евгения Васильева

Цены на бензин в США достигли максимума

Экономика

Стоимость бензина в Штатах выросла до 4,5 доллара за галлон, то есть за 3,785 литра. Таким образом средняя цена установила новый рекорд.

По информации Американской автомобильной ассоциации на вторник, 17 мая, бензин в США подорожал до 4,523 доллара за галлон. Наиболее высокую стоимость топлива традиционно зафиксировали в Калифорнии. В этом штате можно купить галлон бензина примерно за шесть долларов.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что за рост цен на бензин и рекордную инфляцию отвечает Россия.

"Мы здесь ни при чём", — добавил президент Штатов.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
сша калифорния
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