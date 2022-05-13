Стоимость бензина в США достигла пика

Цена на бензин в Штатах выросла до 4,432 доллара за один галлон, то есть за 3,785 литра. Стоимость топлива оказалась рекордной.

По данным Американской автомобильной ассоциации на пятницу, 13 мая, цены на бензин достигли максимума. Известно, что самое дорогое топливо продают в Калифорнии. Водители, которые живут в этом штате, покупают один галлон за 5,872 доллара, отметили в организации.

Ранее президент США Джозеф Байден обвинил Россию в увеличении стоимости бензина и рекордной инфляции.

"Мы здесь ни при чём", — подчеркнул американский лидер.