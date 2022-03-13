"Мы тут ни при чём": Байден обвинил Путина во внутренних проблемах США

Джо Байден, выступая перед однопартийцами, обвинил Владимира Путина в росте цен на топливо. Также Россия, по его словам, виновата в рекордной инфляции в США.

Провальная экономическая политика демократов ведёт к тому, что на промежуточных выборов в Конгресс партия потеряет большинство, сообщает RT. Но признавать ошибки своей администрации Байден не спешит, рост инфляции и увеличение стоимости горючего глава Белого дома списывает на Владимира Путина.

"Не сомневайтесь, инфляция — это в значительной степени вина Путина. Мы здесь ни при чём", — оправдывался Байден на конференции Демпартии в Филадельфии.

Рост стоимости потребительских товаров в США только за прошлый год составил 7,9% и цены продолжают увеличиваться. Американская автомобильная ассоциация также бьёт тревогу, средняя цена бензина на заправках - $4,33 за галлон. Это рекорд за всю историю наблюдений.

Падает не только рейтинг демократов, но и самого Байдена, а потому ему нужен "козел отпущения", чтобы спихнуть на него все экономические провалы. Но американские обыватели помнят, что именно президент остановил строительство американо-канадского трубопровода Keystone XL, а затем запретил экспорт российской нефти.

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