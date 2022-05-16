Сеть McDonald's в июне возобновит работу в России

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's вернётся в Россию в июне, но под другим брендом. Других изменений в работе не произойдёт.

"McDonald's вернётся в Россию в июне под новым брендом", — передаёт ТАСС слова своего источника в компании.

По данным информагентства, сеть сменит только название. При этом будут сохранены меню и штат сотрудников. Также продолжится сотрудничество с российскими поставщиками, все рестораны сети останутся на прежних местах.

"По факту уйдёт только название", — добавили в компании.

В понедельник McDonald's Corporation официально объявила об уходе с российского рынка и заявила о продаже своего бизнеса в стране.