Доходы российского бюджета от продажи нефти продолжают расти, и за 2022 год увеличились на 50%, сообщает американское издание Bloomberg.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в новом отчете признаёт, что Россия ежемесячно получает около 20 миллиардов долларов от продажи нефти. Невзирая на тот факт, что Евросоюз обсуждает эмбарго на российские энергоносители, а руководство крупных международных нефтяных компаний обещает отказаться от российской нефти, замены углеводородам из России нет.
На фоне желания западных стран прекратить закупки, Китай и Индия только наращивают экспорт, забирая этот "груз", который больше "не нужен" Европе.
Ранее сообщалось, что десятки гружёных российских танкеров направляются в Азиатско-Тихоокеанский регион, перевозя около 20 миллионов баррелей нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил желание российских нефтяных компаний найти новые экспортные направления, и эти планы успешно выполняются.
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