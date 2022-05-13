Bloomberg: нефтяные доходы России выросли на 50% в 2022 году

Доходы российского бюджета от продажи нефти продолжают расти, и за 2022 год увеличились на 50%, сообщает американское издание Bloomberg.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в новом отчете признаёт, что Россия ежемесячно получает около 20 миллиардов долларов от продажи нефти. Невзирая на тот факт, что Евросоюз обсуждает эмбарго на российские энергоносители, а руководство крупных международных нефтяных компаний обещает отказаться от российской нефти, замены углеводородам из России нет.

На фоне желания западных стран прекратить закупки, Китай и Индия только наращивают экспорт, забирая этот "груз", который больше "не нужен" Европе.

Ранее сообщалось, что десятки гружёных российских танкеров направляются в Азиатско-Тихоокеанский регион, перевозя около 20 миллионов баррелей нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил желание российских нефтяных компаний найти новые экспортные направления, и эти планы успешно выполняются.