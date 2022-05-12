Мимо Европы: в Азию движется армада танкеров с российской нефтью

Почти три десятка танкеров с российской нефтью направляются вдоль побережья государств Евросоюза в Азию. Они вышли из российских портов в Балтийском море и могут везти более 20 миллионов баррелей нефти.

По данным навигационного портала Vesselfinder, 28 танкеров загрузились на российских нефтяных терминалах в Балтийском и Черном морях и могут направляться сейчас в страны Азии, сообщает EurAsia Daily.

При этом 11 танкеров указывают, что идут в индийские порты Вадинар, Сика и Мундра. Суда загрузились нефтью на балтийских терминалах в Приморске и Усть-Луге. Еще один танкер из Высоцка направляется в Сингапур. В порты назначения суда должны прибыть в течение трех недель — с 20 мая по 11 июня.

Ещё 16 танкеров, два из которых вышли из черноморских портов, указывают Гибралтарский пролив или Суэцкий канал, через которые продолжат путь.

Суда не идут единой группой, а растянуты вдоль побережья Европы от Балтийского до Средиземного моря. Дорога в Индию занимает около четырёх недель.

Эти 28 танкеров могут перевозить 2,8 млн тонн, или 20,5 млн баррелей нефти. Эти объёмы составляют чуть больше одного процента всего экспорта сырья из России в 2021 году.

В течение последних нескольких месяцев индийские нефтеперерабатывающие заводы начали активно покупать российскую нефть.

А в Евросоюзе в это время продолжается обсуждение эмбарго на поставки нефти из России. Несколько государств ЕС требуют для себя исключений — это Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария. Власти этих государств заявляют, что не могут быстро отказаться от российской нефти.

Ещё несколько государств, в том числе Греция и Мальта, потребовали исключить из санкционного пакета запрет на перевозку нефти из России танкерами, которые ходят под флагами этих государств. И в Брюсселе пошли навстречу.

На Евросоюз давит Вашингтон. В четверг на слушаниях в конгрессе помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что США ожидают подвижек в вопросе отказа стран Европы от российской нефти в ближайшее время.

"Я по-прежнему смотрю на это достаточно оптимистично и считаю, что Евросоюз примет это решение если не на текущей, то на следующей неделе. В действительности мы очень близки к тому, чтобы увидеть, как Европа введет запрет на поставки российской нефти", — сказала Донфрид.

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что российские нефтяные компании ищут новые направления для поставок.

"Российские НК в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион", — сказал он.