По словам экономического эксперта Игоря Юшкова, цена импортных товаров должна была снизиться после укрепления рубля. Однако снижения стоимости не произошло, и теперь в этом должна разбираться Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
"По идее, разные импортные товары должны подешеветь в рублевом выражении. Здесь уже вопрос к ФАС, смотрит ли она, мониторит снижение цен или нет", — заявил Юшков в беседе с изданием "Украина.ру".
Эксперт отмечает, что продавцы имеют "пагубную привычку" поднимать цены на фоне падения рубля, но не снижать её, когда рубль укрепляется.
"Это задача, в том числе, Федеральной антимонопольной службы — следить за справедливым ценообразованием", — подчеркнул Юшков.
Аналитик убеждён, что на данный момент необходимо выяснить причину проблемы: инфляция или же намерение продавцов больше заработать.
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