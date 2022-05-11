Юшков: рубль укрепляется, а импортные товары не дешевеют из-за продавцов

По словам экономического эксперта Игоря Юшкова, цена импортных товаров должна была снизиться после укрепления рубля. Однако снижения стоимости не произошло, и теперь в этом должна разбираться Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

"По идее, разные импортные товары должны подешеветь в рублевом выражении. Здесь уже вопрос к ФАС, смотрит ли она, мониторит снижение цен или нет", — заявил Юшков в беседе с изданием "Украина.ру".

Эксперт отмечает, что продавцы имеют "пагубную привычку" поднимать цены на фоне падения рубля, но не снижать её, когда рубль укрепляется.

"Это задача, в том числе, Федеральной антимонопольной службы — следить за справедливым ценообразованием", — подчеркнул Юшков.

Аналитик убеждён, что на данный момент необходимо выяснить причину проблемы: инфляция или же намерение продавцов больше заработать.