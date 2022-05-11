Guancha: Байден не хотел афишировать украинский ленд-лиз, чтобы не злить Путина

Американский президент Джо Байден не хотел афишировать объёмную финансовую и военную помощь Украине, чтобы не "злить" Москву и лидера России Владимира Путина, считают китайские аналитики.

По их мнению, утечка информации о серьёзных финансовых вливаниях администрации США в украинский конфликт, вызвала у лидера нации исключительно недовольство. Кроме того, не остались и без внимания мирового сообщества сообщения о передаче разведданных Киеву.

"Хотя Соединённые Штаты в последнее время активизировали свою поддержку Украины, открыто участвуя в военной помощи и подписывая законопроекты, а также, тайно предоставляя разведданные, американские СМИ распространили новость о том, что Байден был очень недоволен тем, что последний факт вскрылся. Он не был готов раздражать Россию, раскрывая истинный масштаб поддержки Украины", — пишут аналитики издания Guancha.

При этом всём Вашингтон не готов открыто признать, что цель США заключается в "подливании масла в огонь" украинского конфликта. Как подчеркнули аналитики, многие из шагов американских властей в контексте Незалежной, должны были остаться за кулисами.