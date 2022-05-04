Американские журналисты сообщили, что Еврокомиссия планирует включить в шестой пакет антироссийских санкций запрет на приобретение недвижимости в Европе для граждан и организаций нашей страны.
Как написали в Bloomberg, в Евросоюзе собираются ограничить передачу "прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС". Также, по информации издания, члены объединения запретят предоставлять долю в инвестиционных предприятиях.
Ранее сообщалось, что новые санкции подразумевают эмбарго на российскую нефть. Также ЕС намерен ввести ограничения для банков из России и Белоруссии.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.