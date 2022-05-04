Bloomberg: Запад намерен запретить россиянам покупать недвижимость в Европе

Американские журналисты сообщили, что Еврокомиссия планирует включить в шестой пакет антироссийских санкций запрет на приобретение недвижимости в Европе для граждан и организаций нашей страны.

Как написали в Bloomberg, в Евросоюзе собираются ограничить передачу "прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС". Также, по информации издания, члены объединения запретят предоставлять долю в инвестиционных предприятиях.

Ранее сообщалось, что новые санкции подразумевают эмбарго на российскую нефть. Также ЕС намерен ввести ограничения для банков из России и Белоруссии.