Галкин и Пугачёва планируют купить особняк в Израиле

Юморист Максим Галкин и его супруга Алла Пугачёва собираются приобрести особняк в Израиле, куда они уехали после начала российской спецоперации на Украине.

Тем временем шестиэтажный подмосковный замок четы в деревне Грязь готовится к продаже. Уже известна его стоимость для будущих покупателей — 700 миллионов рублей. В замке и на прилегающей к нему территории есть всё необходимое для красивой комфортной жизни, включая летний кинотеатр, бассейн и большое количество зелени.

В данный момент Галкин и Пугачёва снимают в аренду в израильской Кесарии особняк, похожий на их подмосковный. Аренда недвижимости обходится звёздной чете в 1 миллион рублей в месяц, и, как утверждают их знакомые, пара подумывает его купить.

Галкин и Пугачёва покинули Россию в марте. И, несмотря на то, что Примадонна убеждала всех, что речь идёт всего лишь об отпуске с лечением, возвращаться на родину они пока явно не собираются. У Галкина на июнь запланирован большой концертный тур по городам Израиля, на его предстоящие концерты уже проданы все билеты.