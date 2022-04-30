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Автор Денис Постольский

Bloomberg: ЕС может отказаться от российской нефти к концу года

Мир

Стало известно о содержании шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ограничения могут затронуть поставки нефти из России. ЕС намерен предложить ввести полный запрет к концу 2022 года, а также отключить ряд российских и белорусских банков от SWIFT.

По данным агентства, в новый санкционный пакет также могут войти консультативные услуги, услуги на базе облачных технологий, а также приобретение недвижимости.

Обсуждение новых мер против Москвы должно состояться на предстоящей неделе.

Ранее член Госдумы Сергей Бурлаков оценил заявления главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека об отказе от российской нефти. По мнению парламентария, данные слова являются политической уловкой немецких властей.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
нефть евросоюз
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