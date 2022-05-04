Экономист Скрябин: "Газпром" полностью уйдёт из ЕС в Азию через пять-семь лет

Азиатский регион станет основным экспортным рынком для российского "Газпрома" через пять-семь лет. Такое мнение высказал экономист, глава УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

Эксперт рассказал на примере Китая, как изменятся поставки российского топлива в эту страну через несколько лет. По прогнозам, уже через три года импорт газа в Китай увеличится с сегодняшних 350 миллиардов кубометров до 480 миллиардов кубометров в год, а через десять лет эта цифра вырастет до одного триллиона кубометров газа.

" Азиатские рынки через пять-семь лет станут основными для "Газпрома". Вопрос — это цена поставок и развитие соответствующей газотранспортной инфраструктуры, в том числе и в самом Китае", — сказал Скрябин в разговоре с РИА Новости.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что Россия финансово готова к снижению спроса на российский газ в ЕС. При этом он выразил уверенность, что несмотря на все заверения, отказаться от импорта газа из РФ в Европе быстро не смогут.