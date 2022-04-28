Медведев уверен, что на Украине "распилят" 33 млрд долларов из бюджета США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев убеждён, что 33 млрд долларов, которые Джозеф Байден хочет выделить Украине, не дойдут до конечной цели.

Дмитрий Медведев оформил свой пост в виде математической задачи.

В условиях есть 33 млрд долларов, которые намерены отправить на Украину (20 — на войну, остальное — на экономику и гуманитарную помощь).

Политик со знанием дела ставит два вопроса:

1. Сколько процентов этой суммы украдут в текущей ситуации Зеленский с окружением, сколько украинские олигархи, а сколько освоят близкие к демократам американские компании, включая компании сына Байдена?

2. Какое время им потребуется на качественный распил этой суммы?

Ранее Джозеф Байден признал, что поддержка Украины обойдётся бюджету США "недешево". Он уверил, что Америка не атакует Россию, а лишь помогает Украине противостоять агрессии.