Байден посвятил свою речь Украине: "Диктаторы продолжают распространять насилие"

Джозеф Байден просит у Конгресса США дополнительные средства для помощи Украины. Ранее сообщалось, что речь может идти про $33 млрд.

Джозеф Байден признаёт, что поддержка Украины обойдётся бюджету США "недешево". Он уверил, что таким образом Америка не атакует Россию, а лишь помогает Украине противостоять агрессии.

Президент США отметил, что помощь Украине состоит не только в материальных вливаниях. Разведка США снабжает Владимира Зеленского сведениями.

Байден воздержался от "безумных" заявлений по поводу возможного применения ядерного оружия. При этом он уверил, что США готовы к любым действиям РФ.

"США будут продолжать поставлять оружие Украине, пока Россия ведёт спецоперацию, поставки идут с высокой скоростью… Когда диктаторы не платят цену за свои действия, они продолжают распространять насилие. Помощь Украине — маленькая цена, чтобы остановить это сейчас", — заявил президент США.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти будут наращивать давление на Россию в случае дальнейшей эскалации вокруг Украины.