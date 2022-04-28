Джозеф Байден просит у Конгресса США дополнительные средства для помощи Украины. Ранее сообщалось, что речь может идти про $33 млрд.
Джозеф Байден признаёт, что поддержка Украины обойдётся бюджету США "недешево". Он уверил, что таким образом Америка не атакует Россию, а лишь помогает Украине противостоять агрессии.
Президент США отметил, что помощь Украине состоит не только в материальных вливаниях. Разведка США снабжает Владимира Зеленского сведениями.
Байден воздержался от "безумных" заявлений по поводу возможного применения ядерного оружия. При этом он уверил, что США готовы к любым действиям РФ.
"США будут продолжать поставлять оружие Украине, пока Россия ведёт спецоперацию, поставки идут с высокой скоростью… Когда диктаторы не платят цену за свои действия, они продолжают распространять насилие. Помощь Украине — маленькая цена, чтобы остановить это сейчас", — заявил президент США.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти будут наращивать давление на Россию в случае дальнейшей эскалации вокруг Украины.
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.