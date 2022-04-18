"Козырь в запасе": Хазин рассказал о плане Путина на случай проблем с экономикой

Если в России резко ухудшится экономическая обстановка, Владимир Путин запас на этот случай весомый козырь, уверен российский экономист Михаил Хазин.

Отечественные эксперты не раз заявляли, что либеральная команда в кабинете министров часто показывала свою некомпетентность, чем вредила всему экономическому блоку правительства. Если социально-экономическая обстановка в России ухудшится, президент может попросту уволить этих людей, считает Михаил Хазин.

С помощью подобного "кадрового шага" решается масса проблем в российской экономике, отметил эксперт, а потому его нельзя недооценивать. Хазин уверен, что Путин бережёт значительный "козырь", но именно его применение поможет стране встать на путь модернизации и импортозамещения.

Россия готова к экономическому росту, но его блокирует нынешнее руководство Минфина и Центробанка. Если политической волей Путина план будет реализован и либералов из правительства удалят, сразу найдутся внутренние инвестиции, необходимые для претворения плана по оживлению экономики в жизнь.