Набиуллина предрекла усиление действия санкций на экономику РФ

Российскую экономику ожидает "непростой период" из-за санкций, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями… Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут всё больше сказываться на экономике", — цитирует Набиуллину ТАСС.

По словам главы ЦБ РФ, у российской экономики ещё есть возможность некоторое время "жить на запасах", но они закончатся. После этого экономике придётся трансформироваться.

"Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во II — начале III квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса", — заявила Набиуллина.

Она отметила, что ЦБ РФ не намерен добиваться снижения инфляции в стране "любыми методами", чтобы не мешать адаптации российского бизнеса к новым реалиям усложнения и удорожания организации поставок требуемых компонентов из-за рубежа.

"Нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации", — подчеркнула глава ЦБ РФ.