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Автор Антон Уткин

Паникеры попали впросак: россиянам вновь разрешили покупать наличную валюту

Экономика

Центробанк России вновь разрешил финансовым организациям продажу наличной валюты частным лицам. Это касается валюты, поступившей в кассы банков с 9 апреля 2022 года.

Паникеры попали впросак: россиянам вновь разрешили покупать наличную валюту

После начала военной спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе на Россию обрушились невиданные санкции, и 9 марта ЦБ был вынужден ограничить продажу наличной валюты населению. Несмотря на то, что сейчас ситуация остаётся сложной, финансовая стабильность страны надёжно защищена от любых рисков.

Ранее была отменена 12-процентная комиссия на покупку валюты у брокеров. Также российский регулятор начал снижать ключевую ставку, 11 апреля она была изменена сразу с 20 на 17 процентов. Вопреки ожиданиям западных стран, экономика России смогла быстро справиться с последствиями западных санкций.

Вслед за ключевой ставкой поднялись и банковские проценты по вкладам, что привело к притоку денежных средств в финансовые учреждение и сохранило ликвидность банков. Теперь регулятор восстанавливает привлекательность кредитов, чтобы ускорить импортозамещение ключевых позиций.

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Автор: Антон Уткин
Темы россия центробанк
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