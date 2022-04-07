Экономист посоветовал россиянам не нести доллар в обменку

Россиянам стоит придержать имеющиеся у них доллары, заявил в беседе с Pravda.Ru российский экономист и учёный, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

"Ждать… В условиях, когда экономика страны в ближайшее время будет не в самом лучшем состоянии в любом случае, курс доллара просто с технической точки зрения не может остаться на том же уровне, на котором он был до начала специальной военной операции", — сказал экономист.

Он спрогнозировал неизбежное снижение фактического курса рубля в скором времени. Эксперт пояснил, что девальвация является защитным механизмом в случае экономических проблем.

"Фактический курс рубля в любом случае в ближайшее время должен несколько снизиться. Насколько — не готов комментировать", — сказал собеседник Pravda.Ru.

Ранее глава аудиторской компании "Уверенность" Максим Гладких-Родионов предостерёг россиян от покупки валюты на последние деньги. Он пояснил, что в условиях санкционного давления в стране не исключён рост цен. В этом случае те, кто выкраивал часть зарплаты на приобретение долларов, могут столкнуться с необходимостью их продажи для оплаты товаров и услуг.

"В результате этих бесконечных операций можно только потерять", — заявил эксперт.