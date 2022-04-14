Илон Маск предложил полностью выкупить и реформировать Twitter

Американский предприниматель Илон Маск хочет приобрести компанию Twitter* целиком и вывести её с биржи. Об этом бизнесмен заявил на сайте главного регулятора биржевой торговли в США.

По словам миллиардера, в текущем виде крупнейшая социальная сеть не может должным образом охранять свободу слова и быть действительно комфортной для её пользователей. К такому выводу Илон Маск пришёл после покупки 9% акций компании.

В качестве решения этой проблем Маск предлагает сделать компанию целиком частной. Для этого ему потребуется выкупить все акции корпорации, находящиеся в биржевом обороте. Он оценил стоимость покупки в 41 миллиард долларов или 54 доллара за одну ценную бумагу.

Ранее фондовые котировки Twitter серьёзно упали. Это произошло после решения Илона Маска не входить в совет директоров компании после покупки крупного пакета акций.

* соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.