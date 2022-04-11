Илон Маск обвалил акции Twitter

Миллиардер, глава Tesla и Space X Илон Маск отказался входить в совет директоров Twitter и обрушил его акции на 7%.

Ранее Маск приобрел 9,2% акций Twitter. Сумма сделки составила 2,89 млрд долларов, что позволило Маску стать самым крупнейшим акционером компании. Это привело к росту ценных бумаг на 26%.

Директор Twitter Агравала заявил, что Маск — идеальный кандидат для роли "доверенного лица компании, который вместе с остальными директорами работал бы для блага и развития".

Однако Маск эту идею не поддержал и отказался от предложения Агравала. Сразу после этого акции Twitter упали на 7%.