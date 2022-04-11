Миллиардер, глава Tesla и Space X Илон Маск отказался входить в совет директоров Twitter и обрушил его акции на 7%.
Ранее Маск приобрел 9,2% акций Twitter. Сумма сделки составила 2,89 млрд долларов, что позволило Маску стать самым крупнейшим акционером компании. Это привело к росту ценных бумаг на 26%.
Директор Twitter Агравала заявил, что Маск — идеальный кандидат для роли "доверенного лица компании, который вместе с остальными директорами работал бы для блага и развития".
Однако Маск эту идею не поддержал и отказался от предложения Агравала. Сразу после этого акции Twitter упали на 7%.
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.