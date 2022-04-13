Шеф-кондитер: благодаря антироссийским санкциям снизится стоимость десертов

Шеф-кондитер Елена Сухинина-Беликова заявила, что цены на сладкое в России не вырастут на фоне жёстких ограничительных мер. По словам специалиста, десерты даже подешевеют из-за использования другого сырья.

"Спасибо санкциям, с рынка уходят монополисты! Мы отказались от импортного бельгийского шоколада и наконец переходим на продукцию наших производителей", — сказала эксперт.

Также она добавила, что бельгийский шоколад является всего лишь брендом. Как отметила шеф-кондитер, в этой стране не растут какао. По информации специалиста, российский шоколад отличается от бельгийского только упаковкой и пиар-компанией.

Вместе с этим в качестве примера позитивного влияния санкций в области десертов Сухинина-Беликова привела импортозамещение фруктового пюре, передаёт интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Отечественный продукт намного полезнее и дешевле, заключила шеф-кондитер.

Ранее аналитики сервиса Price.ru выяснили, из чего состоит "кризисная продовольственная корзина" россиян. По данным специалистов, в марте спрос на контактные линзы, прокладки и гречку увеличился в несколько раз.