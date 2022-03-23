Сладкая истерия: эксперт Рылько объяснил, зачем россияне массово скупают сахар

"Война" за сахар среди российских покупателей обусловлена нервозностью мелких оптовиков и самого потребителя, заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

По его словам, масштабные запасы сладкого песка экономически не обусловлены, однако, по большей части запасаются им пенсионеры, потому что где-то услышали о грядущем резком повышении цен.

"По этим ценам народ и стал лихорадочно скупать сахар. Это кроме как массовой истерией назвать нельзя. В основе своей причина этому — изменение курса рубля. По сути дела, причина всего этого — нервозная обстановка конечного потребителя и мелких оптовиков", — пояснил Рылько в беседе с РИА Новости.

Ранее в докладе правительству вице-премьер Виктория Абрамченко уже объясняла, что запасов сахара в стране более чем достаточно. К тому же в планах аграрного сектора увеличить в этом году посевы сахарной свёклы.