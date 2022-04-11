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Автор Петр Ермилин

Зачем ездил в Россию Карл Нехаммер?

Экономика

По мнению наблюдателей в столице России, Карл Нехаммер приезжал не для того, чтобы стать миротворцем. Канцдера Австрии волновала совсем не Украина т не военная операция России в этой стране.

Зачем ездил в Россию Карл Нехаммер?

Карл Нехаммер думал о своей стране. Дело в том, что Австрия на 80% зависит от поставок российского газа. Но не только об этом. 

В австрийском городе Баумгартене находится один из крупнейших газораспределительных узлов Европы — Центрально-европейский газовый хаб.

Через него прокачивается порядка трети российского топлива в страны Западной Европы. Ежегодный объем прокачки через хаб в Баумгартене OMV оценивает более чем в 40 миллиардов кубометров газа. 

Отсюда газ из РФ отправляется в Италию, Словению, Хорватию, Германию и Францию, Венгрию и Словакию. 

Поэтому Карл Нехаммерr приезжал к Владимиру Путину говорить о бизнесе своей страны. Российский президент, по мнению источников Pravda.Ru дал не тот ответ, который Нехаммер ждал. Путин подтвердил, что для всех "недружественных стран" условия поставки газа одинаковы.

Карл Нехаммер откровенно пытался шантажировать российского президента тем, что он подтвердит мировым СМИ, что Россия - это мясники. Путин отверг шантаж. 

Поэтому австрийский канцлер претворил в жизнь все свои угрозы. Австрийский шантаж распространили все ведущие СМИ западных стран.

И сейчас сложно сказать, что говорил бы австрийский канцлер, если бы Путин пошел бы на подписание с ним сепаратных условий по поставкам газа.

Для европейских лидеров вчера стало понятно, что Карл Нехаммер не смог добиться приемлемых для своей страны условий в качестве Центрально-европейского газового хаба.

Битва за российский газ будет продолжена. Не исключено, что вслед за австрийским канцлером в Москву начнут наносить визиты и другие европейские лидеры. Другое дело, что они для России - лидеры "недружественных стран". И ответ будет для всех одинаков.

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Автор: Петр Ермилин
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