Росбанк может в ближайшее время сменить владельца, сообщает РБК. Его материнская компания, французская финансовая группа Societe Generale, планирует передать свой главный российский актив предпринимателю Владимиру Потанину и его компании "Интеррос".
Решение связано с решением Societe Generale прекратить свою работу на территории России. Сделка по продаже доле французской компании "Интерросу" должна завершиться в ближайшие недели, утверждают будущие собственники.
Сам Потанин заявил, что данная схема выхода из активов является "цивилизованной". Она позволит структуре сохранить работников, потенциал для развития и общую стабильность. Силовой захват будет напоминать рейдерство, считает бизнесмен.
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.