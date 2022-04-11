Потанин станет новым владельцем Росбанка

Росбанк может в ближайшее время сменить владельца, сообщает РБК. Его материнская компания, французская финансовая группа Societe Generale, планирует передать свой главный российский актив предпринимателю Владимиру Потанину и его компании "Интеррос".

Решение связано с решением Societe Generale прекратить свою работу на территории России. Сделка по продаже доле французской компании "Интерросу" должна завершиться в ближайшие недели, утверждают будущие собственники.

Сам Потанин заявил, что данная схема выхода из активов является "цивилизованной". Она позволит структуре сохранить работников, потенциал для развития и общую стабильность. Силовой захват будет напоминать рейдерство, считает бизнесмен.