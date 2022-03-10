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Автор Валентина Севрюгина

Потанин раскритиковал идею национализации сбежаших иностранных компаний

Экономика

Президент "Норникеля" Владимир Потанин высказал своё мнение о национализации уходящих из России компаний. По его мнению, к конфискации предприятий надо относиться осторожнее. Об этом бизнесмен написал в Телеграм-канале компании.

Потанин раскритиковал идею национализации сбежаших иностранных компаний

"Во-первых, это вернёт нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий", — полагает Потанин.

Он также отметил, что решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о том, каким образом в стране национализируют сбежавшие с рынка иностранные компании. Он поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.

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