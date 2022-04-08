Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых

Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку до 17 процентов годовых. Об этом проинформировали в пресс-службе регулятора.

В официальном релизе сказано, что ставка будет снижена с 11 апреля 2022 года на 300 базовых пунктов, то есть до 17,00 процентов годовых. При этом представители ЦБ РФ подчеркнули: внешние условия для российской экономики остаются тяжёлыми, так как серьёзно ограничивают экономическую деятельность.

"Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать", — прокомментировали в пресс-службе регулятора.

Следующее заседание Центробанка, на котором планируется рассмотреть вопросы по ключевой ставке, пройдёт 29 апреля.

В начале 2022 года ключевая ставка ЦБ достигла 9,5 процента годовых, а 28 февраля на фоне спецоперации РФ на Украине и санкций Запада ставку повысили до рекордных 20 процентов.