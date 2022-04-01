Страны, которые покупают у России газ, скоро начнут создавать рублевые резервы в своих внутренних экономиках, поскольку Москва переводит платежи в свою национальную валюту.
Так видит сложившуюся на рынке ситуацию начальник отдела анализа банковских и финансовых рынков Промсвязьбанка Илья Ильин.
“В случае перехода на расчеты за газ в рублях страны-партнеры, вероятно, создадут определенный фонд рублевых резервов для облегчения расчетов”, - сказал он.
Напомним, сегодня, 1 апреля, согласно указу президента РФ, меняется механизм оплаты экспортного природного газа. Мера эта затрагивает страны, которые ввели санкции против России из-за Украины и заморозили валютные резервы Москвы, хранящиеся в их банках.
По словам Ильина, возможно, потребуется сократить резервы России в валютах недружественных стран, включая доллар США и евро, учитывая риск связанного с санкциями замораживания платежей. А Россия сама должна накапливать рублевые резервы.
“При стабильном экспорте и доходах бюджета будет образовываться избыток рублей, который будет направлен на господдержку или временно размещен в банках”, - предположил эксперт.
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