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Автор Игорь Рябов

Эксперт Кондратьев объяснил отличие новой схемы расчётов за газ от старой

Экономика

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прокомментировал Pravda.Ru решение России о переходе на новую схему расчётов за газ с недружественными странами.

Эксперт Кондратьев объяснил отличие новой схемы расчётов за газ от старой

"Раньше страны ЕС оплачивали газ в валюте, закрепленной в контрактах, которая поступала на расчётные счета "Газпрома". В России он продавал эту валюту на бирже и получал за неё рубли", — напомнил Кондратьев.

По его словам, новая схема является компромиссным вариантом и страховкой для "Газпрома", российского экспортёра и правительства РФ.

"Сейчас предлагается промежуточное решение, когда происходит не изменение валюты платежа, а открытие счёта в российском банке в валюте, которая затем сразу же конвертируется в рубли. Это поможет существенно снизить риск ареста полученных денег за газ и, таким образом, страхует Россию от варианта, когда партнёры перевели деньги за газ, но фактически мы этих денег не видим, потому что они задепонированы где-то на счёте, который нам недоступен", — отметил собеседник издания.

В четверг, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли. Такие государства должны будут открыть счета в российских банках, чтобы получить российское "голубое топливо".

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Автор: Игорь Рябов
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