Экономист Паршев: власти РФ больше не надеются на иностранные вложения

Экономист Андрей Паршев заявил, что российские власти перестали надеяться на иностранные вложения. Однако, по его словам, их никогда и не было в стране.

В интервью изданию argumenti.ru эксперт напомнил: в 90-е годы существовало мнение о том, что лишь после внесения изменений в законодательство РФ получится обеспечить поток иностранных инвестиций на территорию государства.

Тем не менее, как отметил специалист, такая позиция впоследствии перестала быть актуальной.

"Иностранцы приходят к нам не для того, чтобы за счёт созданной здесь ими продукции зарабатывать деньги на мировом рынке, а для того, чтобы эксплуатировать наш внутренний рынок", — считает Паршев.

Он также добавил, что сборку продукции из импортированных комплектующих лишь в ограниченной степени можно называть инвестициями. Экономист подчеркнул: иностранцы не заинтересованы в рублёвой прибыли, ведь им нужна валюта. Зарубежные компании, пояснил Паршев, выводят её из РФ.

"Такой вот однонаправленный процесс", — заключил эксперт.