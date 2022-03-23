Экономист объяснил, выиграет ли Россия после перехода расчётов за газ в рублях

Экономист Григорий Баженов высказался о решении Владимира Путина перевести расчёты за поставки газа в Европу в рубли.

Эксперт назвал ситуацию сложной с точки зрения анализа последствий. Он отметил, что в данный момент экспортёры вынуждены продавать 80% валютной выручки.

"В случае перехода расчётов за газ в рублях, 100% выручки, полученной от так называемых недружественных стран за голубое топливо, будет продаваться через валютную биржу", — цитирует слова Баженова Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".

Экономист отмечает, что в данный момент рубль укрепился на ожиданиях. Но российскую валюту ждут "подводные камни" на пути к дальнейшему укреплению.

"Если раньше покупатели могли приобретать газ напрямую за валюту, то теперь её нужно будет обменять на рубли, а уже потом купить газ. Это повышает издержки покупки, а значит возможен рост скидок на российские энергоносители. Уже это может снизить приток валюты", — отметил эксперт.

Баженов объяснил, что нефть почти невозможно перевести в рублевые расчёты, так как у российской нефти есть конкуренты. Он уверен, что покупатели начнут переходить на альтернативные поставки за валюту.

Экономист не исключает введение налога на импорт газа, что приведёт к переходу на поставки газа из других стран.

"В этом случае валютные поступления упадут. Именно поэтому эффект укрепления рубля может быстро сойти на нет. А потери российской экономики от запрета на импорт энергоносителей из России кратно выше, чем потери ЕС", — объяснил Баженов.