Четыре нефтесервисные компании приостановили инвестиции в России

Четыре мировых нефтесервисных гиганта объявили о планах приостановить новые инвестиции в Россию, присоединившись к санкциям США в связи со спецоперацией на Украине.

Американо-ирландская Weatherford International стала последней такой компанией, которая склонилась к тенденции выхода.

“После введения санкций 24 февраля 2022 года мы приостановили поставки и немедленно приостановили любые новые инвестиции или развертывание новых технологий в России”, - говорится в заявлении компании, в котором также отмечено, что в настоящее время у нее нет активных совместных предприятий или партнерств в нашей стране.

Компания заявляет, что будет следить за меняющимся санкционным ландшафтом и продолжит выполнять существующие контрактные обязательства в рамках применимых международных законов и санкций.

Днём ранее

В субботу американские компании Halliburton и Schlumberger заявили, что приостановили свою деятельность в России.

Halliburton сообщила, что остановила подготовку к реализации всех планов и свернет свою деятельность в России, а на текущий момент уже прекратила поставки санкционных деталей и продуктов.

Schlumberger прекратила новые инвестиции и внедрение технологий, но продолжает свою деятельность в соответствии с международными законами и санкциями.

Хьюстонская компания Baker Hughes объявила об аналогичном шаге, сославшись на необходимость ответить на санкции США против России из-за Украины.