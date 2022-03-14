Порядок расчёта официальных курсов иностранных валют решили изменить в ЦБ РФ.
Как сообщается на сайте банка, в частности, решено расширить временной диапазон расчёта официального курса доллара. Проект соответствующего указания уже направили на регистрацию в Минюст. Сообщается, что указание начнёт действовать со дня его официальной публикации.
В соответствии с документом ЦБ РФ станет устанавливать официальный курс американской валюты, основываясь на данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 (ранее было с 10.00 до 11.30).
"Расширение временного диапазона расчёта курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня", — поясняется в сообщении. В ЦБ заявили, что данные изменения нацелены на повышение репрезентативности курса доллара США "в условиях повышенной волатильности на валютном рынке".
Также сообщается о решении упростить порядок установления официального курса евро.
"Официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю", — говорится в сообщении.
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