Мировой экономике предсказали коллапс в случае роста цен на нефть до $300

Глава отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган спрогнозировал массовый коллапс в мировой экономике в случае роста цен на нефть до $300 за баррель.

В интервью агентству "Прайм" эксперт отметил, что по такой стоимости 99% государств не смогут её закупать. По словам экономиста, цены на нефть, скорее всего, достигнут рекордных показателей уже в самое ближайшее время.

"От таких цен пострадают абсолютно все сектора экономики, в том числе и нефтяная промышленность", — сказал Коган.

Он добавил, что негативные тенденции на рынке можно наблюдать уже сегодня, ведь некоторые страны постепенно отказываются от российской нефти, тем самым повышая стоимость энергоносителя.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заявил, что РФ переживёт отказ США от российских газа и нефти.

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