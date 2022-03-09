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Автор Антон Куликов

Ловушка для Байдена: чем обернётся отказ от нефти из России

Экономика

Россия переживёт отказ Соединённых Штатов от российских нефти и газа, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По его словам, поставки из России на рынок США увеличились только в последние несколько лет, поэтому Россия найдёт им альтернативу.

Ловушка для Байдена: чем обернётся отказ от нефти из России

По словам эксперта, в США нет критической зависимости от поставок из России нефти и газа. В товарообмене между двумя странами есть более значимые направления.

"Например, обогащённый уран, который производится в России для американского рынка, по этому направлению Вашингтон ограничений не ввёл", — отметил эксперт.

"Что касается нефти и нефтепродуктов, то Россия никогда не была главным поставщиком данных товаров на американский рынок, ровно как США никогда не были главным нашим покупателем. Для нас большее значение имеют Европа и Азия", — сказал Станислав Митрахович ФБА "Экономика сегодня".

По словам эксперта, "российские нефть и нефтепродукты появились в значимом объёме в США из-за того, что Белый дом ввел санкции против Венесуэлы".

Из этой страны в США также поставлялись тяжёлые сорта нефти. И американским компаниям пришлось срочно искать им замену.

Однако произошло это буквально последние несколько лет. То есть для российских компаний подобное направление экспорта было не таким уж приоритетным.

Американские НПЗ работают на тяжёлой нефти: произведенное в США сланцевое сырье идет на экспорт, а внутренние потребности замещаются импортом. Здесь российский Urals является для Штатов отличным решением вследствие приемлемой логистики и качества сырья. Точнее сказать, являлся.

Президент США Джо Байден, объявив об эмбарго на импорт нефти и газа из России, заявил, что в дальнейшем росте цен будет виноват… Владимир Путин.

Может быть, подобный пассаж кого-то и убедит в данный конкретный момент времени.

Цены на бензин в США выросли в три раза ещё до запрета импорта из России. В Соединённых Штатах стоимость топлива является социальным индикатором. И может стать серьёзной проблемой для нынешней администрации — тем более, что в этом году выборы в конгресс.

Очевидно, что Вашингтон предпринимает некие действия относительно Венесуэлы и Ирана. Тем более, что до введения санкций именно Венесуэла обеспечивала поставки тяжёлой нефти в США. Как быстро получится договориться с этими государствами и получится ли вообще — пока вопрос.

Примечательна также информация в западной прессе относительно того, что лидеры Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов не идут на контакт с Вашингтоном, который заинтересован в том, чтобы эти государства увеличили объёмы добычи нефти. Хотя, разумеется, это не означает, что США откажутся от дальнейших попыток такие контакты установить.

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