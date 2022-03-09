Цены на бензин в США выросли до рекордно высокого уровня на фоне ралли на рынке нефти, вызванного опасениями по поводу антироссийских санкций, связанных с Украиной.
Средняя цена бензина во вторник превысила $4,17 за галлон (3,8 литра), согласно данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), которая отслеживает цены на более чем 60 тысяч АЗС по всей стране.
Это самая высокая средняя стоимость топлива в истории США. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году, когда стоимость бензина на американских заправках поднялась до $4,11 за галлон.
Сейчас бензин в Штатах дорожает на фоне стремительного роста цен на нефть.
В понедельник оба бенчмарка впервые с июля 2008 года превысили порог в $130 за баррель на фоне опасений запрета на импорт российской нефти из-за спецоперации Москвы на Украине, а также задержек в переговорах по ядерной сделке с Ираном.
Что будет теперь, когда США ввели эмбарго на российские энергоносители, аналитики пока затрудняются сказать.
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