97 рублей за литр - цены на бензин в США устремились вверх

Цены на бензин в США выросли до рекордно высокого уровня на фоне ралли на рынке нефти, вызванного опасениями по поводу антироссийских санкций, связанных с Украиной.

Средняя цена бензина во вторник превысила $4,17 за галлон (3,8 литра), согласно данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), которая отслеживает цены на более чем 60 тысяч АЗС по всей стране.

В переводе на понятные нам цифры, литр бензина в США вчера стоил примерно 97 рублей.

Это самая высокая средняя стоимость топлива в истории США. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году, когда стоимость бензина на американских заправках поднялась до $4,11 за галлон.

Сейчас бензин в Штатах дорожает на фоне стремительного роста цен на нефть.

Мировой бенчмарк нефти марки Brent вырос во вторник на 7,3%, торгуясь на уровне $132,28 за баррель около 13:00 по Гринвичу.

Американский бенчмарк West Texas Intermediate (WTI) подскочил на 7,6%, до $128,51 за баррель.

В понедельник оба бенчмарка впервые с июля 2008 года превысили порог в $130 за баррель на фоне опасений запрета на импорт российской нефти из-за спецоперации Москвы на Украине, а также задержек в переговорах по ядерной сделке с Ираном.

Что будет теперь, когда США ввели эмбарго на российские энергоносители, аналитики пока затрудняются сказать.

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