В Германии недовольны ростом тарифов на ЖКУ из-за антироссийских санкций

Негативный эффект от санкций, введённых против России Евросоюзом, уже ощутили на себе простые европейские граждане. Хотя с момента их введения прошло совсем мало времени, жители Германии уже заметили значительный рост тарифов на отопление и электричество, пишут "Известия".

"Да, определённо коммунальные расходы выросли: газ, электричество — всё подорожало. Мы используем газ для отопления и горячей воды, для мытья посуды. Мы ощущаем рост цен, но надеемся, это как-то изменится. Мы пытаемся использовать меньше горячей воды для мытья посуды, приходится экономить", — рассказала жительница Германии, владелица кафе Ильфа Керт.

Многие специалисты понимают, что от санкций против России не меньше пострадают и сами страны Евросоюза.

"Санкции созданы Западом, чтобы показать избирателям: мы принимаем меры! Даже несмотря на то, что эти меры бесполезны и фактически сработают против нас", — сказал экс-посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

Санкции против России в самых ощутимых областях экономики Европа вводить пока не торопится. В частности, это касается поставок российского алюминия и отключения от системы SWIFT. Как заявил официальный представитель немецкого правительства, возможное отключение РФ от SWIFT окажет очень сильное влияние на экономику Германии, поэтому с принятием этого решения в полном объёме пока не спешат.

То же самое касается остановки "Северного потока-2". Пока неясно, кто возместит понесённые инвесторами потери, и как в Европе справятся с грядущим газовым кризисом, размеры которого пока даже сложно себе представить.

Напомним, 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с РФ. На Россию, признанную "агрессором", США и ЕС накладывают многочисленные санкции.

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