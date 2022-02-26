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Автор Светлана Нерадовская

Медведев о санкциях: "Нас отовсюду гонят, наказывают, а нам опять не страшно"

Мир

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал принятые против России санкции "чудесными запретами, которые ничего не изменят", и это, по его словам, понятно даже "невежественным людям в Госдепе США".

Медведев о санкциях: "Нас отовсюду гонят, наказывают, а нам опять не страшно"

Медведев отметил в своём аккаунте Facebook, что ему "глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей", потому что он является "гражданином России, и этим всё сказано", а кроме того, он сам и члены его семьи "не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом".

Зампред Совбеза рассказал, по какой причине принимаются все эти многочисленные и всё более жёсткие ограничения.

"А принимаются санкции по очевидной причине. От политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России" — написал Медведев.

Бывший президент РФ подчеркнул, что российские власти санкциями не запугаешь.

"Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно (почти как Л. Н.Толстому в известной ситуации). Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда… Поневоле призадумаешься только о времени, потраченном в этих структурах понапрасну" — написал Медведев.

Ранее США объявили о санкциях против главы РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, главы министерства обороны РФ Сергея Шойгу, и прочих членов Совета безопасности России.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины была начата утром 24 февраля по распоряжению Владимира Путина, после того, как руководство ДНР и ЛНР обратилось к российскому лидеру с просьбой о помощи.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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