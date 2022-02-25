"Нас-то за что": посольство Британии о решении РФ закрыть воздушное пространство

Решение России закрыть воздушное пространство для британских авиакомпаний приведёт к ещё большей изоляции России и нанесёт ущерб её экономике. Об этом заявили в британском посольстве в Москве.

"Департамент транспорта Великобритании находится в контакте с авиакомпаниями, чтобы помочь им сгладить любые риски, связанные с решением российских властей. Данное решение властей России — это очередной шаг, который еще больше изолирует Россию от международной системы и нанесет ущерб экономике страны", — цитирует "Интерфакс" заявление британской дипмиссии.

Напомним, 24 февраля власти Великобритании объявили о санкциях против России. В числе прочего, под них попала и авиакомпания "Аэрофлот", которой запретили полёты в Великобританию.

В пятницу Росавиация объявила об ответных мерах: "Введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полётов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией, или зарегистрированных в Великобритании".

При этом в российском ведомстве отметили, что накануне направили британским властям обсудить введённые ими ограничения. Однако получили отрицательный ответ.

Стоит заметить, что решение о закрытии своего воздушного пространства для российских самолётов приняли также Польша и Чехия. Можно предполагать, что в ответ Россия закроет своё воздушное пространство для авиаперевозчиков из этих стран.