Британии закрыли российское небо. И это явно только начало

В пятницу, 25 февраля, Росавиация запретила британским самолётам использовать воздушное пространство России. Ограничения касаются в том числе транзитных полётов.

"Введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полётов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией, или зарегистрированных в Великобритании", — говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации рассказали, что накануне направили Лондону предложение обсудить ограничение на полёты российских самолётов над Великобританией, однако сегодня утром получили отрицательный ответ. Соответственно, British Airways и Virgin Atlantic прекратили использовать российское воздушное пространство.

Накануне власти Великобритании объявили об очередных антироссийских санкциях. Под них попал и "Аэрофлот", которому запретили летать в Великобританию. Так что ответные действия Росавиации были ожидаемы.

Что касается масштабов ограничений, то, по данным Росавиации на 25 февраля, британские авиакомпании планировали 70 транзитных полётов в воздушном пространстве России и ещё два рейса по маршруту Лондон — Москва.

Напомним, осенью прошлого года в Европе обсуждалась идея ввести санкции против "Аэрофлота". С инициативой тогда выступили польские власти, которые утверждали, будто "Аэрофлот" перевозит мигрантов из ближневосточных государств в Белоруссию. А Минск, соответственно, направляет их к границе с Польшей.

Однако эту идею довольно быстро дезавуировали. И вот по какой причине.

По данным Росавиации за 2020 год, число транзитных полётов над территорией 167 858 (причём это с учётом 45%-ного падения из-за пандемии). Конечно, это не только европейские авиакомпании. Но то, что значительная их часть, вне всяких сомнений. Очевидно, выиграют от возможных ограничений азиатские авиакомпании, китайские в первую очередь.

Как будут дальше развиваться события? В Еврокомиссии уже заявили, что запретят поставки в Россию самолётов и компонентов авиатехники. Разумеется, не исключены ответные меры нашей страны. Какие? Например, ограничения на поставки титана. Либо ограничения на те же транзитные полёты. Впрочем пока о конкретных мерах говорить рано.

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