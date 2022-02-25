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Автор Юлия Миленина

Справится ли Россия с новыми санкциями, оценил доцент РГУП Землячёв

Экономика

Доцент Крымского филиала Российского государственного университета правосудия (РГУП) Сергей Землячёв заявил, что западные санкции против РФ являются неприятными, но они не критичны.

Справится ли Россия с новыми санкциями, оценил доцент РГУП Землячёв

По его словам, Банк России при необходимости поддержит финансовый сектор. Кроме того, кандидат экономических наук подчеркнул: новые санкции на экспорт высокотехнологичной продукции в конечном итоге подтолкнут страну к ускоренному импортозамещению, передаёт РИА Новости.

"Для отдельных отраслей, таких как авиация и электроника, ситуация может быть неприятной, но не критичной", — считает эксперт.

Власти США, Великобритании, Японии и ряда других стран объявили о введении очередного пакета санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин принял решение начать специальную военную операцию.

Ранее стало известно, что ритейлеры взвинтили цены на технику в России сразу на 30 процентов.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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